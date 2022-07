Eestis kasvatatakse sellel aastal usinalt tatart ja kanepit, kartuli kasvupind on oluliselt vähenenud

Nisu kasvatatakse sellel aastal kokku 184 353 hektaril, millest koguni 85% moodustab talinisu. Talinisu pind on aastaga suurenenud 15%, suvinisu pind on aga aasta aastalt jäänud väiksemaks. Sõrmuse sõnul pole nisu pind olnud Eesti taasiseseisvumise algusest saati kunagi nii suur kui tänavu. „Võrreldes 1991. aastaga kasvatatakse tänavu Eestis nisu ligi 8 korda suuremal pinnal, ka Euroopa Liiduga liitumise järel on nisu kasvupind üle kahe korra suurenenud,“ selgitas ta.