Uuslavastuse sõjapaine on peidus detailides

R.A.A.A.M. teatri uuslavastus „Diktaator, naljamees ja liiderdaja“ on nii lavastatud ja mängitud, et poeb vaataja naha vahele kuidagi märkamatult – etenduse lõppedes oled puudutatud ja tundlikult liigutatud. Tegu on sõjavastase lavastusega, kuigi seda vastasust kusagil ei rõhutata.