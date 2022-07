Kaks nädalat ühes, kaks teises riigis: katkiste perede lastest saavad tõelised rändajad

Väike Ellen käib kahes lasteaias - üks asub linnas ema juures ja teine maal isa juures. Umbes pool aastat käis Ellen üks nädal ühes ja teine nädal teises lasteaias. Vanemad nägid, et selline hüplemine on lapsele liig. Nad tegid seepeale kokkuleppe, et hea küll, olgu Ellen siis korraga ühes lasteaias kaks nädalat. See ka hästi ei sobinud ja lõppude lõpuks tuleb mõelda tulevikule - Ellen ei saa korraga kahte kooli minna. Vanemad pöördusid kohtusse. Kohus peab nüüd otsustama, kummal, näiliselt võrdsel vanemal, on suurem õigus. Tundub pea võimatu ülesanne.