Kas hinnad Lätimaa poodides veel kutsuvad pisikest välismaa kaubareisi ette võtma või mitte? Eriti arvestades bensiini hindasid. Maaleht kaes perra ja uuris välja. Alustuseks teritagem silmi, et uurida: kas sellel pildil oleva Lätimaa poe mahlariiulis on mõnd liitrist jooki, mis maksab alla euro? Õige vastus on, et pigem ei.

FOTO: Rein Sikk | Ekspress Meedia