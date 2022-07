Eesti elanik maale elama ei kipu – kui, siis suvilasse

Eelmisel aastal loendati Eesti rahvast ning esimesed tulemused selle kohta, kes, kellega ja kus siin elavad, on valmis. Selgub, et eestimaalase huvi abielu ja noorelt lapse saamise vastu on leigem kui varem. Elupaigana eelistab ta vähemalt viietoalist elumaja, kuid maale kolimise asemel valib ikka linnaelu või paiga Tallinna või Tartu külje all.