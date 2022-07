Viia-Jaani talus Põlvamaal viivad härjapõlvlased su soovid haldjatele täitmiseks

Et teha kindlaks külastajate arvu, pani pererahvas sissepääsu valvurite juurde suure puutünni, kuhu sisse visatud kivi on märk külaskäigust. Ühtlasi võib sellega koos heita tünni ka oma soovid pisut kaugemal oja ääres elavatele haldjatele täitmiseks. Peremees Aivar Täpsi räägib loo härjapõlvlastest, kelle hooleks on soovid edasi toimetada. „Ühel aastal, kui hakkasime tünnikive kokku lugema, ilmus üks härjapõlvlane minu silma alla ka, istus kaksiratsa tünni peal ja kirjutas soovid ülesse,“ muheleb Täpsi.