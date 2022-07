FOTOD | Muuluka farm kutsub Eesti suurimat maatõugu lehmakarja vaatama

Muuluka farmi juurde jõudes vaatab külalistele vastu suur lehmalaut, nagu need ikka on – vanad ja valgetest tellistest ehitatud. Sees käib aga aktiivne tegevus – lehmadel on parasjagu söögiaeg ja peaaegu kõik neist on heina krõmpsutamas. Kui neid vaadates kerkib pähe mõte, kas nad ongi nii rahulikud ja lihtsalt söövad viisakalt üksteise kõrval, siis on neid, kes lükkavad peagi selle arvamuse ümber - ikka tuleb ette nügimist-trügimist, mõned küünitavad siia või sinnapoole, et paremaid suutäisi saada. Mõni aga tuleb just lüpsilt ja püüab ka enda jaoks kohta leida.