Tuula mõisa rohtaed ja tall tõmbab loomade, teatri ja käsitööga

Käsitööna saab valmistada sädeleva sisuga pudelit, mis küll ühtki last külmaks ei jäta. Samuti saab valmistada unenäopüüdjat, käsitööseepi, huulepalsamit või vannipalli. Looduskosmeetika tooteid on võimalik ühest telgist endale ka kaasa osta.

Päeva tõmbenumber on kindlasti teatrietendus Miku-Manni Lasteteatrilt. Nemad astuvad üles nii laupäeval kui pühapäeval. Nii noortel kui vanadel on põnev vaadata, kas ja kuidas õpib kuri nõid head tegema. Siinkohal tasub mainida, et tal on väga kena lauluhääl ehk tegu on muusikalise lavastusega.