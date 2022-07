GALERII | Kas linnainimene teab, kust piim tuleb? Kehtnas saab täna ise näha

Kehtna Mõisa/Lihatööstus OÜ-l on mitu tegevusala: kasvatatakse piimaveiseid ja munakanu, taimi ning valmistatakse lihatooteid (keedu- ja poolsuitsuvorsti jm). Avatud talude päeval said pered ja muud huvilised piimafarmi õuel ringi vaadata. Lehmade ja kanade juurde päris ligi ei lubatud, et kumbki osapool üksteisele juhtumisi mingeid haigusi ei levitaks, kuid avarate lautade lähedusest sai kenasti näha, kuidas lehmad oma lehmaelu elavad. Niisamuti saab mekkida rammusat lehmapiima.