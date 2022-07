FOTOD | Helga taimeaed ootab külla rohenäppe ja kõiki teisi taimehuvilisi

Perenaine arvab, et inimesed osalevad avatud talude päeval peamiselt selle pärast, et tulla perega maale – saada kodust välja ja veeta meeldivalt aega. Paljud osalejad on ju linnainimesed. Sildnik leiab, et kindlasti meeldib inimestele ka see, kui avatud talus on kohvik – nende kogemuste põhjal on see päris populaarne.