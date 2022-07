Veidrad lood, mis sööbivad seljaajju

Eestlase lugemisvara on õnneks mitmekesine.

Kui lähtuda soovitusest, et raamatuist kirjutades tuleks selge sõnaga välja öelda, kas asi on hea või mitte, oli tegu tõelise elamusega; või ei, et lugeja ei peaks nuputama, mida sest loost arvata ja kas maksab raamat omalegi soetada, siis tahaksin muidugi lüüa arvamuse letti ning öelda: jah või ei.