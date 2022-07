Samasooline Vene armastajapaar sai Eesti riigist varjupaiga

„Venelased usuvad, et patriarhaat on ainuõige valitsemisvorm ning mees peab olema sõdur ja kaitsja.“ Lena ja Žanna Ruver võitlesid enne 24. veebruari, et Venemaal tunnistataks neid samasoolise armastajapaarina. Pärast 24. veebruari on see võitlus kasvanud veel palju suuremaks. Selle tarbeks andis Eesti riik neile varjupaiga.