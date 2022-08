7 soovitust kiireks remondiks

1. Võõbake seinad üle. Lihtsaim ja soodsaim viis kodule uue ilme andmiseks on seinavärv. Selle töö üks väljakutsuvamaid ülesandeid on õige tooni leidmine, sest värv muutub vastavalt valgusele ja pinnale, kus seda vaadeldakse. Enne otsustamist võiks vaadata värvikaarti nii päeva- kui kunstvalgusega, ühtlasi arvestades, et enamasti mõjuvad heledad ja pastelsed toonid suurel pinnal tumedama ja intensiivsemana ning tumedad toonid heledamana.