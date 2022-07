Mahajäetud turbaväljad ise soodeks ei taastu, sest neil puudub taimestik ja rajatud kuivenduskraavide tõttu ei kogune sinna piisavalt vett. Nii on Eestis turbavälju, mis on aastakümneid lagedatena seisnud. Viru raba on hea näide märgala taastamisest, sest hoiab juba suhteliselt hästi vett, nii et on ka suvel niiske, ning seal kasvavad noored turbasambla taimed.