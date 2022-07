Sõjategevuse tulipunktis on tähtis sild üle Dnepri jõe

Silla hõivasid Vene väed peagi pärast sissetungi algust, 25. veebruaril. Hiljem on see korduvalt saanud tabamusi Ukraina vägedelt, ning fotodelt on näha ka suured augud sõidutee pinnas. Kuid silla põhikonstruktsioonid olid jäänud purustamata – kas siis polnudki ukrainlastel seda eesmärki või muul põhjusel. BBC näiteks teatas, et Ukraina HIMARSi raketid polegi nii võimsad, et neid massiivseid konstruktsioone hävitada, küll aga suudavad tekitada tõsist kahju silla sõiduradadele.