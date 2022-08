TASUB TEADA | Värvikahjustus või linnu väljaheide autol võib vallandada suure probleemi

Aga just need pisiasjad võivad pikema aja jooksul viia suuremate värvikahjustuste või roosteprobleemideni, teab Amservis järelteenindusega tegelev Kaido Paul. Tema sõnul on tavaline, et igal viiendal töökotta jõudval autol on mõni täke, mõlk või muu kerevigastus, mis vajaks reageerimist, isegi kui auto omanik on toonud sõiduki hooldusesse hoopis mõnel teisel põhjusel. Kuigi taolised vigastused autol on paratamatud, pole need vältimatud.