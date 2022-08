Ranna talu peremees avastas tänavu kogemata, et saar, kus tema elab, polegi enam saar. Ja ta tundis, et on valetanud, kui on öelnud, et ei, tema ei ela Hiiumaal, vaid hoopis Kassari saarel. Kuidas sai oma ametliku lõpu Kassari saar, mis tuli üllatusena isegi kohalikele?