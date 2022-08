Puravikusinepit või marmelaadi „Rabade Maitsed“ oled proovinud? Selgusid parimad talutooted

Taluliidu projektijuhi ning konkursi „Parim talutoit“ eestvedaja Gelis Pihelgas märkis, et sel aastal on konkurss mitmes mõttes eriline. „Rekordarv tooteid muutis konkurentsi väga tihedaks. Maitsete poolest domineerisid eriti just puhtad ja värsked maitsed. Kõige rohkem üllatas aga see, et enim esitati tooteid jookide kategooriasse,“ rääkis Gelis Pihelgas.