VAHVA KLÕPS | Harva laseb metsnugis end nii lähedalt pildistada

On tavapärane, et ta põgenedes puu otsa ronib. Puu pakub kaitset, kõrgemaid oksi mööda saab ühelt puult teisele hüpates ohuolukorrast eemalduda. Silmast silma ta väga end imetleda ei lase. Sel ilmselt üheaastasel noorel nugisel, kel alles kuue kuu jagu iseseisvat elu selja taga, sai uudishimu hirmust võitu, nii ta mind pikemalt vahtima jäi. Nugisel on ilmekad suured silmad ja igati kena näoplaan.