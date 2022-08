Algas vähipüügi hooaeg. Jõevähi arvukus on püsinud stabiilsena, kuid seda ohustavad võõrliigid

Vähipüügiks vajalikke kalastuskaarte on võimalik soetada alates 1. juulist. „Saaremaal ja Pangodi järvel, kus on püügivahenditele seatud piirarvud, ostetakse load minutite jooksul pärast müügi algust,“ märkis keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko. Ta lisas, et augustikuus pole neisse piirkondadesse enam luba võimalik saada, küll aga jagub lube muudes maakondades ja veekogudel, kuhu piirarvu kehtestatud ei ole.