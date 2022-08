Puukborrelioosist on saanud kurnatud inimeste moehaigus

Maris oli end eelnevalt kehvasti tundud. Väsimus ja liigesevalud. Arst vaatas algul, et ka SARS-CoV-2 antikehasid oli korralik hulk ja arutas, et võib-olla on ta püstijalu koroonat põdenud. Aga siis tulid laborist puugihaiguste testi tulemused ja nüüd sööb Maris kurja bakteri Borrelia vastast antibiootikumi. Maris ütleb hellitavalt, et põeb jälle borrekat.