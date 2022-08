Maaleht 35 | 2013: vanemtoimetaja Sulev Oll sai oivalise ajakirjanduse aastapreemia

„Lugeja märkab toimetaja tööd tavaliselt siis, kui see töö on tegemata,“ sõnas oivalise ajakirjanduse aastapreemia ellukutsuja Hans H. Luik. „Kuid tihti aitab just toimetaja töö ajakirjanikul särada, anda loole konteksti, lisada fakte ning võrdlusi.“