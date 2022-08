Mehed pälvisid oma klassis kolmanda koha, mis on suurepärane tulemus. Yukoni raja läbimiseks on aega maksimaalselt kümme päeva ning kõrvalist abi kasutada ei tohi. See tähendab, et tuleb ise hakkama saada ja sõna otseses mõttes ürgses looduses ellu jääda.