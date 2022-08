Kas tõesti kuuseriisikad juba väljas? Mükoloog selgitab kuidas vihm seente kasvu mõjutab

Seened ei väsi üllatamast. Sel suvel on nähtud juba nii kuuse- kui tõmmuriisikaid, mis harjumuspäraselt on ikka sügisesed seened. Mükoloog Veiko Kastanje selgitab, miks see nii on ja mida on seeneaastalt edasi oodata.

Kastanje sõnul on viimased aastad seeneliikide ilmumise osas ebaühtlased olnud. „Mõningaid liike on varasemast oluliselt varem näha. Raske öelda, millest see täpselt tuleb – ehk sellest, et suved on olnud soojemad ja vihma on ka paiguti täpselt parasjagu sadanud.“