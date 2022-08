Lummav vaatepilt! Õitsele on puhkenud sajad floksid

Nõrga talu perenaine Krista Kukk rääkis, et kuigi sel aastal on flokside õitsemine veidi hilisem, on sajad floksid siiski juba oma õied avanud. „Meie aias on võimalik näha üle paarisaja floksisordi, mille seast saavad külastajad valida igal aastal ka oma lemmiku,“ märkis üle 20 aasta flokside kasvatamisega tegelenud Nõrga talu perenaine.