„Ärksamad põllumehed külvavad kogukonnale ja mesilastele lillepõldusid“

Lilli on Eestis kasvatatud aastatuhandeid, kuid põllumaadel on seda tehtud pigem biomassi ja lämmastiku sidumise kui õite pärast. Siiski, aastakümneid on rajatud väiksemaid põlde mesilaste korje toetamiseks. Mesilased ootavad põllumehelt nii nektarit kui ka õietolmu ning kõike seda valikuliselt kogu kevade-suve-sügise jooksul ehk külmast külmani.