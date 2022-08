Eelmisel aastal oli maisi kasvupind Eestis umbes 13 000 hektarit. Nüüd on see arv pea neljandiku võrra suurenenud – sel aastal võtsid maisipõllud enda alla üle 16 000 hektari. „Ukrainast ei saanud enam odavat teramaisi ja see tuli kompenseerida enda põllul kasvatatavaga,“ selgitas Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas.