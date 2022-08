MAALEHT 35 | 2016: suurte mullistuste ajastu

Eestis oli terve aasta vältel kõneks majandusolukord. 2016. aasta teisel päeval istusin näiteks Urmas Sõõrumaaga Rotermanni kvartali kohvikus Carmen ja kuulasin, kuidas Eesti peab ära kasutama oma asukohta kaubateede ristil. Sest „mis meil ajaloos toimunud on? Miks need võõrväed on kõik tahtnud seda maalappi kontrollida? Põhjus saab olla ainult üks: kontroll kaubatee üle. See on olnud sadu, tegelikult tuhatkond aastat nii,“ pajatas Sõõrumaa.