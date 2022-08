Sinivetikad on jõudnud Lääne-Eesti randadesse. Soe ilm soodustab nende levikut Põhja-Eesti rannikule

Eilne satelliidipilt: Sinivetikad on jõudnud Lääne-Eesti randadesse.

Keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik Taimi Paljak märkis, et nädalavahetusel on ilm palav – õhutemperatuur tõuseb 25 kuni 27 kraadini, pühapäeval 27 kuni 29 kraadini. „Tuul on nõrk ning neis tingimustes suureneb sinivetika leviku oht ja seda ka Põhja-Eesti randades,“ märkis Paljak.