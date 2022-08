Maaleht 35 | 2015: hakkame lõpetama, koristaja on ka miljonär!

See pidu kandis nime „Viimane kolhoos“. Tagantjärele olen mõelnud ja mõistnud, kui täpselt ja mitmeplaaniliselt see sõnapaar asja olemuse kokku võttis. Maaleht, mille omanikeks olid seni olnud ka paljud selle töötajad, kuulus nüüd Ekspress Grupile. Nii et ülekantud tähenduses oli kolhoosikord Maalehes tõesti lõppenud ja kapitalism saabunud. Kusjuures mitte ainult ses mõttes, pidude öösse edenedes võis nüüd tõsimeeli hüüda: „Hakkame lõpetama! Koristaja on ka miljonär!“