Luule Komissarovi poeg: kui ema 75 sai, hakkasin rääkima, et võiks vabamalt võtta. Aga seda küll kuskilt ei paista

„Tõenäoliselt on saladus selles, et ta ei toonud tööd koju kaasa, eriti sel ajal, kui me lapsed olime,“ ütleb tütar Kaja. „Ei mäleta, et ema oleks siis, kui me väiksed olime, kunagi kodus rolli harjutanud ja teksti õppinud. Hiljem mõnikord küll, aga ka nii, et natuke õpib ja siis aitab küll – vaja kududa, jalkat vaadata, lugeda ehk tegeleda hobidega ja mõelda vähem tööle.“