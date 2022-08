„See tank seisis meie talu varemetel, mille punaarmee ise puruks lasi!“

Tankimonumendi lahkumist oma esivanemate talu tagaaiast jälgis ta teisipäeval pisteliselt, kuna oli ju tööpäev. Tundis head meelt valitsuse kiirest otsusest ja julgest tegutsemisest. Kahetses ainult, et tema ema Erna seda päeva ei näinud. Erna rääkis aastaid, et ei saa enne äragi surra, kui see kolakas tema maa pealt kadunud ei ole. See soov siiski ei täitunud, Erna lahkus siit ilmast tunamullu 98aastasena.