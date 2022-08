Kokkupõrge metsseaga läks maksma 9000 eurot

Kõige rohkem juhtub metsloomadega õnnetusi Pärnumaa, Harjumaa ja Lääne-Virumaa teedel. Salva sõidukindlustus toob esile, et näiteks tänavu jaanipäeva paiku osutusid üheks suuremaks kahju tekitajateks kaks Lääne-Virumaa metssiga, kes jooksid Kadrina-Viitna viadukti ees maanteele ja üks neist jäi Rakvere poole sõitnud autole ette. Kuna metssiga on raske loom, oli löök sedavõrd tugev, et auto turvapadi avanes ning tekitatud kahju on hinnanguliselt 9000 eurot.