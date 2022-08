„Seetõttu oleme koalitsioonis otsustanud, et läheme appi kõige nõrgematele ehk kodutarbijatele ja teeme seda suures pildis Eesti Energia kasumi arvelt. Meil ei ole vaja, et kodutarbija istuks talvel külmas ja pimedas toas ning tema ainus mõte samal ajal oleks, et Eesti Energia teeb uue kasumirekordi,“ sõnas ta.