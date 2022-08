Räägitakse, et näe, must mees võttis meie Eesti naise ära. „Aga kohelge paremini oma naisi, siis ei tule välismaa mehed neid ära võtma,” naerab Vanessa. Pildil on ta kogu perega – tütar Leila, poeg Elias ja abikaasa Ahmad – peretütre auks nimetatud Liibanoni söögikohas.

FOTO: alari tammsalu