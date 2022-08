E-Piima juht Jaanus Murakas: pikka aega madalal püsinud hinnad viisid piimafarmerid väljakannatamatu olukorrani

Osa inimesi juba kurdab, et ei jaksa üha kallinevat juustu enam osta. Kuidas selgitate tarbijatele, miks piimatoodete hind on nii palju tõusnud, näiteks juust kohati üle 50%?

Hinnad on ju igas valdkonnas tõusnud – kütus on kaks korda kallim, väetised põllumehele kolm korda kallimad. Samas üleüldine hinnatõus Eestis, kuni 23%, on ülikõrge, sest mujal Euroopas on inflatsioon vaid 8–10%.

Meie toiduhinnad on olnud viimased kümme aastat stabiilselt madalal tasemel – aga näiteks tööjõukulud on kerkinud igal aastal, nii nagu ka paljude muude tootmissisendite hind on olnud pidevas tõusus.

On lausa ime, kuidas toidutööstus ja põllumehed suutsid neid toiduhindu kümme viimast aastat väga madalal hoida. Oli selge, et ühel hetkel peab tulema murrang. Oleks toiduhinnad tõusnud eelmistel aastatel 3–4% kaupa, siis me ei märkakski seda järsku hinnatõusu.

Aga nüüd tuli murrang, sest ei farmer ega tööstus polnud enam võimelised nende madalate hinnatasemetega jätkama. Piimatootmine Euroopas läks kiiresse langusesse, sest keegi ei suutnud enam selle madala hinnaga toota – see oli majanduslikult võimatu.

Meie tarbijatena ei mõelnudki selle peale, arvasime, et toit ongi kogu aeg justkui iseenesest mõistetavalt odav ja nii see jääbki, aga ei jää. Kui toidutootjal ei tasu enam toitu toota, siis toit saab otsa. Ja nüüd me räägimegi juba toidupuudusest ja toidujulgeolekust.

Põllumehed ja toidutootjad hoiatasid juba ammu, et nii ei ole võimalik pikaajaliselt jätkata, et me lõpetame tootmise. Seda ei kuulatud ja nüüd on tulemus käes – on tekkinud väga järsk hinnatõus.