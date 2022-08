MAALEHT UNGARIS | „Keda ma siis valima peaks? Kahe Sabaga Koera Parteid või?“

Ungari venemeelne peaminister Viktor Orbán räägib tribüünidel rassipuhtusest ja traditsioonilisest perekonnast kui ühiskonna alustalast. Ta näeb, et lääne tsivilisatsioon on „progressiivsete“ piiramisrõngas ja sellele tuleb vastupanu osutada. Sihikul on muu hulgas sisseränne, Soros, meedia ja muu. Orbán on võtnud häälekalt sõna ka Venemaale kehtestatavate sanktsioonide vastu ja gaasitarned madjarite maale suurenevad ajal, mil teised Euroopa riigid tarbimist piirata püüavad. Aga mida arvavad ungarlased?