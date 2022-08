Delikaatne mure: Eesti piiri taha jäävad ukrainlased

„Täna on hullumeelne päev. Tõin Ivangorodi tolli väljasõiduks Eestisse kaks venda, Sasha ja Maksimi, kes on põgenikud Mariupolist. Nad suunati ülekuulamisele, mis kestis kaks tundi, aga Eesti laskis oma territooriumile ainult ühe. Kuidas otsustatakse, et üks vend on lubatud nende territooriumile, aga teine mitte, ma ei tea,“ räägib avalikus videopöördumises Peterburis elav jurist, vabatahtlik ukrainlaste aitaja. „Praegu läbib Maksim uuesti meie tolli, kus teda küsitlevad jälle piirivalvurid. Ma ootan ta igaks juhuks ära ja viin tagasi Peterburi. Ma ei tea, milline on eestlaste loogika.“