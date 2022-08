Kuidas säästavad toidult eksperdid? Tippkoka ja teadlase soovitused paremaks ja soodsamaks toidulauaks

Kõrgele rallitanud energiahinnad on kergitanud ka toidukorvi maksumust. Kantar Emori ja toiduliidu uuring tõi välja, et võrreldes eelmise aasta juunikuuga on Eesti tarbijate seas enam neid, kes otsivad poelettidelt spetsiaalselt odavamat toidukaupa.

FOTO: Argo Ingver | Ekspress Meedia