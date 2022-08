Koostöö harjutamine liitlastega: miks lendasid Royal Air Force helikopterid Vaindloo saarele?

Maalehe järelpärimise peale vastas mereväe teabeohvitser nooremleitnant Aleksander Espenberg, et merevägi kasutab võimalusi liitlastega ühisteks harjutusteks, mis tavaliselt toimuvad liitlaslaevade Eesti visiitidel.

„Meie laevad üldjuhul väikesaartel silduda ei saa ja juhul kui on vaja sinna midagi transportida, võib see osutuda keerukaks operatsiooniks. Seega merevägi otsustaski kasutada võimalust ja just seda liitlastega harjutada – raskeveose transporti õhu kaudu Vaindloo saarele,“ teatas Espenberg. Harjutus kulges edukalt ning nii liitlased kui meie mereväelased jäid samuti rahule, saades olulise kogemuse võrra rikkamaks.