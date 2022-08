Tänavuse rukkikülvaja aunimetuse sai tööstur

Enamiku Eestis toodetud toidurukkist ja suure osa Lõuna-Eesti toidunisust väärindabki ära just Tartu Mill, nii et suurem osa meie rukkikasvatajaid müüb oma vilja sinna. Ka Eesti pagarid kinnitavad, et peaaegu kogu tooraine leiva-saia tootmiseks tuleb Tartu veskitest. Lisaks kuulub Milli meestele teraviljatööstus Lätis Dobeles ning alates sellest kevadest tegutsetakse ka Leedus.