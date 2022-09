AIN LÄHEB MAALE ELAMA | Vana maja tuleb kütta palju ja kulu on suur. Kuidas talv üle elada?

Eelmise aasta juulikuus energialepingut sõlmides pakkus Elektrilevi ise välja fikseeritud paketi kolmeks aastaks tariifiga 8 senti kWh öise ja 10 senti päevase elektrienergia eest. Olin sellega nõus ja nii on meil selline elektri hind nüüd kuni 2024. aasta suveni. See on hind, millest praegu ei saa enam unistadagi, sest fikseeritud pakette pakutakse hinnaga keskeltläbi 35 senti/kWh ehk siis 350 eurot MWh, nagu praegu on tavaks väljendada. Börsihinnast pole mõtet mitte rääkidagi – niipalju, kui ma seda jälgin, on see pidevalt kõrgem kui minu paketi hinnad.