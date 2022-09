Kiputakse ütlema, et rästiku tunneb ära seljal oleva sikksakilise mustri järgi, ent tegelikkuses võivad nii rästik kui nastik värvitoonilt ja mustrilt isenditi erineda ja olla teineteisega küllaltki sarnased. Küll aga on nastikul alati kukla piirkonnas heledad kollakat tooni laigud. Kui maol laike ei ole, on tegu rästikuga.