Jaan Talts: ei toonud see olümpiakuld mulle õnne

„Jaan Talts on NSV Liidu tõstekoolkonna silmapaistvaim esindaja. Mees, kelle iga võiduga kaasnevad maailmarekordid. Kuid senimaani puudub tema suurest auhinnakollektsioonist üks, see kõige ihaldatum – olümpiakuld. 27aastane võitmatu atleet valmistub krooni panema Müncheni olümpiapõrandal. Kõige suurem vastane ja konkurent tõstjale on kang,“ kirjutas sakslaste ajakiri Die Welt aprillis 1972.