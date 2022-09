Koolid valmistuvad ukraina laste õpetamiseks: töökoormus võib kolmekordistuda

„Meil on oma koolis HEV-lapsi (haridusliku erivajadusega – toim) ja ka ukraina laste seas on HEV-lapsi, keda tuleb eriliselt toetada. See tähendab, et õpetaja valmistab ette tunni tavalistele õpilastele, siis teeb kohandatud ülesanded HEV-lastele ja nüüd peab ka vaatama, et ukraina lapsed saaksid aru. See on nagu ühe tunni kolmekordne ettevalmistamine,“ iseloomustas Ellermaa.