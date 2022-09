Mustikas kogub imemarja kuulsust. Tuleb välja, et õigustatult!

Üle maailma on mustikakasvatus pidevalt laienenud. Viimase viie aastaga on näiteks Saksamaal mustikaistanduste toodang kahekordistunud, kuigi kasvupind on suurenenud ainult 10% võrra. Saksamaal kasvatati 2021. aastal kokku 15 000 tonni kultuurmustikaid. Kuid sellest hoolimata kasvas ka imporditud mustikate kogus kolmekordselt, mis näitab nõudluse hüppelist kasvu.

Euroopasse imporditakse mustikaid suures koguses üsna kaugelt – Peruust, kus nad kasvavad mäestike jalameil hiiglaslikel põldudel. Mustikakasvatus vajab palju vett, samuti on nende transport Euroopasse ökoloogilisest vaatest üsna ebamõistlik. Seega tuleks võimaluse korral eelistada ikka kodumaiseid marju, mis kasvavad metsas või meie oma mustikaistandustes. Toitumisspetsialistid on avastanud, et mustikas on tõeline supertoit eriti just siis, kui see pärineb kodusest metsast.