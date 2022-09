Süttinud masinad, põlevad põllud ja tossavad kuivatid – viljakasvatajad elavad kui rindejoonel

Põld oli süttinud sellest, et elektritraadid olid ripakil ning kombain sõitis liini. Pauk oli suur, nii et lähedalasuvad majad olid pool päeva ilma elektrita.

Sel esmaspäeval teatati häirekeskusele, et Põltsamaa vallas Esku külas põleb viljapõld. Päästjate kohale saabudes olid kohalikud suurema osa põlengust pulberkustutitega kustutanud, nii et päästjatel tuli vaid põlenguala veega üle kasta.

Võidujooks vihmaga paneb kuivatid põlema

Kuivatipõlengute kohta ütleb päästeameti pressinõunik Silver Kuusik, et nende põhjus on kuivatiseadmete rike või tolmu ja aganate süttimine. „Ühel korral oli süttinud eelpuhasti mootor, teisel juhul olid detailid kinni kiilunud. On ka juhus, kus kuivati põleti süütas taimse materjali osakese ning see lendus läbi puhastusseadmete ruumi, kus süttis põlevmaterjal,“ kirjeldab Kuusik.