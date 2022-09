Põlluharimine on muutunud: kevadtööde laenu asemel tuleb nüüd võtta sügistööde laenu

Põllumehed teavad veel kevadtööde laenu. See oli käibelaen, mida sai võtta märtsis pooleaastase või aastase tagasimakse tähtajaga, et põllutööde hooajaks vajalikud kulutused – seemnevili, väetised, kütus, elekter jne – laenu eest ära osta ning aasta lõpul, kui saak müüdud, tagasi maksta.

Praegu teevad põllumehed suuri kulutusi ka sügisel.

„Viimastel aastatel on taliviljade osakaal ületanud 60 protsenti ehk järgmise aasta saagid sõltuvad oluliselt just sügisel tehtud töödest. On väga tähtis, et midagi ei jääks rahapuuduse tõttu tegemata ja tööd saaks õigeaegselt lõpule viidud,“ räägib Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juhatuse liige Meelis Annus.

Ukraina sõda teeb tootmise kalliks

„Ukraina sõjast alates on kallinenud paljude väetiste, toorainete ja energiakandjate hinnad. Põllumajandustootjad ja kalandusega tegelevad ettevõtted on seetõttu sattunud raskesse olukorda, kus tuleb sügistööde finantseerimiseks laenu võtta, aga tagatised on juba olemasolevate laenudega seotud,“ selgitab Meelis Annus.

Käenduste eesmärk on tema sõnul tagada sõjast mõjutatud ettevõtjatele tagatise puudumisel käibelaenude kättesaadavus. Laenukäendusi saavad taotleda põllumajandussaaduste esmatootjad ning kalandus- ja vesiviljelusettevõtjad.

„Kõige enam saavad käendustest kasu ilmselt viljatootjad, kes on ka erakordsetest riigitoetustest ilma jäänud, kuid samuti võib laenukäendusi vaja minna loomakasvatajatel, kes peavad muretsema söödatootmise ja lisasöötade ostu üle,“ selgitab MESi juht. Ta märgib, et lisaks põllumeestele saavad käendusi taotleda ka neile kuuluvad ühistud, sest need hangivad liikmetele olulise osa sisenditest.

„Et täiendavad kulud oleksid väiksemad, pakutakse käenduste tasuks aastase perioodi puhul üks protsent aasta baasil,“ lisab Annus.

Kuidas kahju tuvastatakse?