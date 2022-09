Maalehe hoidisekonkurss taas tulekul

Kui vaadata Maalehe hoidisekonkursi viimase viie aasta võidutöid, siis neljal korral on võitjaks osutunud soolane hoidis. Üldiselt tuuakse konkursile rohkem moose ja muid magusaid hoidiseid, aga ilmselt just soolaste hoidiste eripärase maitse tõttu on need žürii tähelepanu tõmmanud ja seetõttu ka võitjaks osutunud.