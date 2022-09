„Vingumispoliitikat on palju. Võta kätte ja tee ise midagi, kui kõik on liiga kallis.“

Tulp on metsafirma omanik ja oma küttepuud teeb alati ise. „Metsaveok toob mulle palgi koju kätte ning 60 ruumi lõhkumine, saagimine ja riita ladumine võtab kokku kuni nädala. Sinna juurde käib isetegemisrõõm ja hea füüsiline vorm pealekauba,“ ütleb ta.

Tal on tekkinud tunne, et kõrgetest energia hindadest hoolimata pole paljudel soovi iseennast kuigi palju aidata. Lihtsam on kurta, kuigi ise tehes saaks poole odavamalt.